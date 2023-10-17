Профилактические мероприятия «Такси» и «Автобус» проводятся в Подмосковье

Сотрудники областной Госавтоинспекции на этой неделе проводят в муниципалитетах региона профилактические мероприятия «Такси» и «Автобус». Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Коломна.

Цель проведения мероприятий — снижение уровня аварийности и повышение безопасности пассажиров в легковых такси и в общественном транспорте.

В рамках мероприятия «Такси» также будет проводиться профилактика правонарушений, совершаемых таксистами.

В рамках мероприятия «Автобус» будет усилен контроль за соблюдением юрлицами и ИП требований законодательства. Кроме того, инспекторы будут следить за тем, соблюдается ли водителями режим труда и отдыха, проводится ли техобслуживание транспортных средств.