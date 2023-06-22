Прокуратура начала проверку из-за масштабного пожара в Ростовской области

Сегодня огонь вспыхнул на базе «Альтус», где хранилась посуда и электротехника. Пламя охватило две тысячи квадратных метров сооружения.

Уже более 100 спасателей принимает участие в устранении пожара. Бороться с огнем специалистам помогает вертолет МИ-8, также были вызваны два пожарных поезда. Пострадавших в результате происшествия нет.

В данный момент региональная прокуратура проверяет степень соблюдения требований пожарной безопасности в сооружении. Специалисты также оценят действия уполномоченных органов. В случае обнаружения нарушений прокуроры примут меры реагирования в соответствии с российским законодательством.