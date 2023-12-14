Путин: «Ну зачем нам мобилизация?»

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с «Прямой линией», ответил на вопрос о необходимости второй волны мобилизации.

Лидер государства считает, что такой необходимости на настоящий момент нет. Он рассказал, что в начале года планировалось набрать 412 тысяч военнослужащих на добровольной основе. В настоящее время подписаны контракты уже с 486 тысячами добровольцев.

При этом поток желающих служить в армии не иссякает. Ежедневно поступают заявки от полутора тысяч добровольцев.