Путин поручил рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за пал сухой травы
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Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пал сухой травы или лесных насаждений, сообщается на сайте Кремля.
Уголовная ответственность может наступить в зависимости от ущерба, нанесенного пожаром.
Ежегодно весной от поджога сухой травы во многих регионах России горят леса, возникает угроза и населенным пунктам.
В этом году особенно пострадала Курганская область. Губернатор региона в мае доложил президенту, что ущерб от природных пожаров составил 2,5 млрд руб.
Владимир Путин поручил укомплектовать пожарные части Курганской области необходимой техникой в полном объеме.