Путин поручил рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за пал сухой травы

Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пал сухой травы или лесных насаждений, сообщается на сайте Кремля.

Уголовная ответственность может наступить в зависимости от ущерба, нанесенного пожаром.

Ежегодно весной от поджога сухой травы во многих регионах России горят леса, возникает угроза и населенным пунктам.

В этом году особенно пострадала Курганская область. Губернатор региона в мае доложил президенту, что ущерб от природных пожаров составил 2,5 млрд руб.

Владимир Путин поручил укомплектовать пожарные части Курганской области необходимой техникой в полном объеме.