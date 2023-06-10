Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения на водоемах
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах. Как отметили в ГКУ МО «Мособлпожспас», в местах купания граждан проводятся патрулирования пожарных и спасателей.
Специалисты напоминают, что купаться следует исключительно в оборудованных для этого местах, где организовано дежурство спасателей. Нельзя купаться в шторм и при температуре воды ниже 18 градусов.
Особое внимание следует уделять детям, которые находятся вблизи водоемов. Нельзя оставлять детей без присмотра. Кроме того, если ребенок купается, он должен быть в спасательном жилете.
«Чтобы отдых обошелся без несчастных случаев, нужно соблюдать меры безопасности на воде», - подчеркнул первый замначальника областной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.