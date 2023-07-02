Полномасштабное наступление в этом регионе может начаться в любой день. ВСУ в состоянии сосредоточить свои главные силы на любом участке фронта.

По мнению главы общественного движения «Мы вместе с Россией», Киев активно стремится запутать российскую разведку, чтобы скрыть направление своего основного удара. Для этого он непрерывно маневрирует своими подразделениями, перебрасывая их с места на место.

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. По утверждению Владимира Рогова, на протяжении последнего месяца враг произвел большое количество разведок боем, прощупывая российские оборонительные позиции. Вдобавок к этому, он регулярно ведет артиллерийские обстрелы тыловых объектов, пытаясь поразить мосты, логистические узлы, штабы, аэродромы и другую ключевую инфраструктуру. Все это говорит о том, что масштабные наступательные действия не за горами.