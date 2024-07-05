Российская ПВО насбивала в Приморско-Ахтарске стаю боевых беспилотников ВСУ

Украинские боевики под покровом ночи пятницы, 5 июля, предприняли попытку атаковать рял инфраструктурных объектов на Кубани. Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, боевыми расчетами ПВО ликвидированы в небе над Приморско-Ахтарском несколько вражеских дронов.

По предварительной информации, осколки сбитых БПЛА врага повредили ряд гражданских объектов.

«Несколько беспилотников сбили над Приморско-Ахтарском. Сотрудники МЧС уже работают на месте», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что информации о пострадавших в ходе вражеской атаки пока не поступало.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.