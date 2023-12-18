Российские бойцы отразили на купянском направлении семь атак украинских штурмовиков

В боевых действиях со стороны ВСУ самое активное участие принимали 115-я механизированная и 95-й десантно-штурмовая бригады.

Им противостояли подразделения группировки «Запад». Об этом сообщил глава пресс-центра данной группировки Сергей Зыбинский.

«Мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили семь контратак штурмовых групп в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Противник поддерживался бронетехникой, но это не помогло ему. Все попытки овладеть российскими позициями были отбиты, неприятель потерял порядка 50 своих солдат. У него было уничтожено два самоходных орудия «Гвоздика», гаубица, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.