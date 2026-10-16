«Сейчас тут разнесу все!»: россиянин ворвался в магазин с гранатой и пистолетом

В Новокузнецке местный житель устроил переполох в комиссионном магазине. Мужчина ворвался в помещение, достал гранату и начал выдвигать условия. Все происходило под камерой, пишет VSE42.RU со ссылкой на местную полицию.

Визитер с угрозами ворвался в магазин и бросил фразу: «Сейчас тут разнесу все!». Сигнал от напуганного оценщика тут же поступил полицейским, которые передали информацию всем нарядам. В итоге 39-летнего агрессора задержали.

Как выяснилось, ранее мужчина сдал в комиссионку музыкальную колонку. Когда он попытался выкупить ее обратно, ему назвали куда более высокую цену из-за набежавших процентов. Разозлившись, кузбассовец решил напугать работников страйкбольной гранатой и шумовым пистолетом «Пионер».

Фактически орудие является аэрозольным, а граната не представляет опасности, тем не менее на мужчину завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Статья предусматривает до семи лет колонии. Кроме того, его могут поместить в СИЗО.