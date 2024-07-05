Шесть человек, из них двое детей, пострадали во время атаки дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в соцсетях неприятные подробности ночной атаки украинских боевиков при помощи боевых дронов на стоящий на Азовском море курортный городок Приморско-Ахтарск.

По информации главы региона, по меньшей мере шесть местных жителей дали в результате атаки вражеских беспилотников на Приморско-Ахтарск. Произошло это после того, как обломки сбитых российской ПВО дронов упали на многоквартирный дом.

Кондратьев добавил, что в числе пострадавших от вражеской атаки двое детей.

«В результате, трехэтажный дом был поврежден. Медицинская помощь потребовалась 6 людям, среди них двое детей. Все они госпитализированы. Дом эвакуирован», — написал Кондратьев.

Губернатор Кубани добавил, что в результате падения беспилотников была нарушена работа питающей значительную Приморско-Ахтарска электроподстанции. В настоящее время уже начались необходимые ремонтно-восстановительные работы, отметил Кондратьев.