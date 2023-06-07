Шесть тысяч подмосковных школьников примут участие в уроках газовой безопасности летом

Учащиеся 89 школ Подмосковья во время летних каникул в игровой форме узнают о правилах газовой безопасности. В образовательных учреждениях стартовал профориентационный проект «Безопасные каникулы».

Как сообщила пресс-служба областного министерства энергетики, в этом году специалисты «Мособлгаза» проведут уроки для шести тысяч школьников. Первыми о грамотном использовании газа в быту узнали 120 учеников школы «Перспектива» в Можайске.

В ведомстве отметили, что подобные занятия для школьников специалисты «Мособлгаза» проводят уже более десяти лет. За это время программу прошли свыше трехсот тысяч детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что специалисты «Мособлгаза» построили семь котельных в Донбассе.