Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Ладожским озером в Ленобласти

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

По информации Дрозденко, украинский беспилотник был сбит вблизи берега во Всеволожском районе. Повреждений инфраструктуры и пострадавших среди гражданских лиц нет.

Не так давно в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на вылеты и посадки воздушных судов. В текущий момент угрозы со стороны беспилотников в регионе устранены, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны уничтожены шесть БПЛА над Тверской областью.