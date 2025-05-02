Силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский БПЛА над регионами РФ

За прошедшую ночь на пятницу, 2 мая, силы ПВО Российской Федерации уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник на территорией РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минобороны.

Больше всего дронов (89) было сбито над территорией Республики Крым. Также, по информации Министерства обороны, 23 беспилотника сбили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Орловской области, по одному — над акваторией Азовского моря, над Брянской и Белгородской областями.

Ранее депутат Госдумы Журавлев призвал ударить «Орешником» по украинской территории после атаки на Алешки.