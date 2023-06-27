Смертельное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Ростовской области

В Ростовской области на трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» разбились два большегруза и две газели, в результате аварии погиб один из водителей, сообщает rostovgazeta.ru .

Утром 27 июня на междугородней автодороге случилось смертельное происшествие. По предварительным данным за рулем КамАЗа находился 49-летний мужчина, он выбрал небезопасную дистанцию с машиной «ГАЗ-3302», в результате неверной оценки дорожной ситуации произошло столкновение, в результате которого газель оказалась на полосе встречного движения. Там автомобиль столкнулся с еще двумя транспортными средствами: грузовиком Volvo и «ГАЗ-24».

В результате происшествия погиб мужчина, находящийся за рулем «ГАЗ-3302». Он получил серьезные травмы и скончался до приезда бригады скорой помощи. Полиция будет выяснять все обстоятельства случившегося.