СМИ: США хотят спровоцировать новую войну в Йемене
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США при поддержке Евросоюза готовы распространить конфликт в Газе на Йемен, пишет малазийская газета New Straits Times.
В публикации утверждается, что это создаст еще один Афганистан, Ирак или Сирию.
Конфликт в Палестине непременно расширится, поскольку Запад продолжает закрывать глаза на убийства детей и женщин в Газе, говорится в статье.
По мнению New Straits Times, конфликт на Ближнем Востоке может завершиться только при соблюдении двух условий – международном признании государства Палестина и суде над Биньямином Нетаньяху и его кабинетом за военные преступления.