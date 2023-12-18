СМИ: США хотят спровоцировать новую войну в Йемене

США при поддержке Евросоюза готовы распространить конфликт в Газе на Йемен, пишет малазийская газета New Straits Times.

В публикации утверждается, что это создаст еще один Афганистан, Ирак или Сирию.

Конфликт в Палестине непременно расширится, поскольку Запад продолжает закрывать глаза на убийства детей и женщин в Газе, говорится в статье.

По мнению New Straits Times, конфликт на Ближнем Востоке может завершиться только при соблюдении двух условий – международном признании государства Палестина и суде над Биньямином Нетаньяху и его кабинетом за военные преступления.