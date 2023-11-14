СМИ: США и через два года не догонят Россию по производству снарядов

Война на Украине напомнила о том, как много боеприпасов может расходоваться в современной войне и насколько скудны западные арсеналы.

США наращивают производство снарядов, но даже в 2025 году американская оборонная промышленность не сможет произвести столько боеприпасов, сколько Россия в 2024-м.

Конфликт на Ближнем Востоке добавил проблем американской оборонке. Часть боеприпасов, предназначенных Украине, пришлось отправить в Израиль. Сложность еще и в том, что двум «друзьям» США нужны боеприпасы разного типа.