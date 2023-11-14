СМИ: США и через два года не догонят Россию по производству снарядов
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В ближайшие годы военный потенциал Запада окажется под огромным давлением, пишет журнал Economist.
Война на Украине напомнила о том, как много боеприпасов может расходоваться в современной войне и насколько скудны западные арсеналы.
США наращивают производство снарядов, но даже в 2025 году американская оборонная промышленность не сможет произвести столько боеприпасов, сколько Россия в 2024-м.
Конфликт на Ближнем Востоке добавил проблем американской оборонке. Часть боеприпасов, предназначенных Украине, пришлось отправить в Израиль. Сложность еще и в том, что двум «друзьям» США нужны боеприпасы разного типа.
«Если война – или обе войны – затянутся, то придется несладко. Со временем придется идти на компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут переданы Израилю. Несколько систем, необходимых Украине, могут оказаться недоступными в том количестве, в котором хотелось бы», – говорит Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.