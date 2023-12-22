СМИ: США откажутся размещать баллистические ракеты из-за российского комплекса «Авангард»

Эти установки считаются устаревшими, а с разработкой новой ракеты США испытывают трудности. Существует высокая вероятность того, что Пентагону придется вывести из эксплуатации Minuteman III без замены.

Это происходит на фоне того, что Россия разработала новейший не имеющий аналогов ракетный комплекс «Авангард» и увеличивает число полков, оснащенных комплексами «Ярс».

США, сделавшие упор на развитие подводных ядерных сил и стратегические бомбардировщики, не могут конкурировать с Россией в создании подобного вооружения, отмечается в публикации.