Сотни БПЛА сбили над Подмосковьем: раскрыто число дронов, запущенных ВСУ
Мэр Москвы Собянин сообщил о 512 дронах, запущенных в сторону региона и столицы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Порядка 512 беспилотников приближалось к Московскому региону за минувшие сутки — такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин в Telegram 18 октября. По его словам, основную массу дронов перехватили еще на дальних подступах.
Глава столицы уточнил временной промежуток: атака шла с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября. До региона добрались немногие — большую часть воздушных целей сбили на подлете силы ПВО.
Отдельно стало известно о массированном ударе по Ленинградской области. Там погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Кроме того, под ударом оказался дата-центр VK.