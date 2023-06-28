Сотрудника месторождения в ЯНАО насмерть придавило на рабочем месте
Фото: [©Игорь Зарембо/РИА Новости]
Мужчина-вахтовик работал стропальщиком на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, в ходе выполнения работ на него упал большой резервуар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает muksun.fm.
Трагедия произошла на одном из месторождений близ Губкинского еще 28 мая текущего года. Сотрудники предприятия устанавливали резервуар, игнорируя требования техники безопасности. В результате нарушения поврежденные перила зажали одного из мужчин. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.
Из-за того, что была нарушена техника безопасности, следователи возбудили уголовное дело по факту трагедии. Сейчас виновный остается неизвестным, но проходят следственные мероприятия. В случае обнаружения ответственного за происшествие лица, ему будет грозить до 3 лет лишения свободы и крупный штраф.