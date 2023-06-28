Сотрудника месторождения в ЯНАО насмерть придавило на рабочем месте

Мужчина-вахтовик работал стропальщиком на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, в ходе выполнения работ на него упал большой резервуар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает muksun.fm .

Трагедия произошла на одном из месторождений близ Губкинского еще 28 мая текущего года. Сотрудники предприятия устанавливали резервуар, игнорируя требования техники безопасности. В результате нарушения поврежденные перила зажали одного из мужчин. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Из-за того, что была нарушена техника безопасности, следователи возбудили уголовное дело по факту трагедии. Сейчас виновный остается неизвестным, но проходят следственные мероприятия. В случае обнаружения ответственного за происшествие лица, ему будет грозить до 3 лет лишения свободы и крупный штраф.