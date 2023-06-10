Подмосковные спасатели вытащили из разбитого автомобиля семью с ребенком

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили из поврежденного автомобиля троих человек, в том числе ребенка, которые пострадали в результате дорожной аварии.

ДТП произошло на восьмом километре трассы Луховицы – Зарайск. На участке произошло столкновение грузового автомобиля MAN и легковушки Nissan. В легковом авто находились водитель, женщина-пассажирка и ребенок на заднем сидении.

Прибывшие на место спасатели вытащили из машины водителя и ребенка. После этого, используя специальный инструмент, они деблокировали женщину, которая оказалась зажата в салоне.

До приезда скорой семье была оказана первая помощь. Выяснилось, что у женщины травмирована нога. Спасатели зафиксировали ее с помощью шины. Затем семью передали прибывшим медикам.