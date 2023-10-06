Спасатели в Красногорске эвакуировали мужчину с травмой ноги с козырька магазина

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Красногорске эвакуировали травмированного мужчину с козырька магазина. Инцидент произошел сегодня в одном из жилых домов муниципалитета.

За помощью спасателей обратилась девушка пострадавшего. Она рассказала, что уронила украшение на козырек магазина, расположенного на первом этаже здания. Ее молодой человек решил достать ювелирное изделие и спрыгнул вниз.

«Однако парень не рассчитал расстояние и, неудачно приземлившись, повредил ногу», - рассказал начальник 227-й ПСЧ Александр Смирнов.

Прибывшие на место спасатели воспользовались выдвижной лестницей и поднялись на козырек магазина. Там они осмотрели пострадавшего и зафиксировали поврежденную ногу. После этого на носилках мужчину спустили вниз и передали медикам. Молодого человека госпитализировали.