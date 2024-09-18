Среди ночи под Смоленском сбиты не менее семи вражеских БПЛА

ВСУ предприняли попытку атаковать Смоленскую область России с целью вывести из строя ряд инфраструктурных региональных объектов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава местной администрации Анохин.

В ходе слаженной и оперативной работы региональных сил ПВО Минобороны РФ все цели были ликвидированы в небе. Как отметил губернатор, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Ночью в Смоленской области силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 БПЛА, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — заявил Анохин.

Местные паблики публикуют обломки упавших вражеских беспилотников в Ельне. О сбитых украинских беспилотниках также сообщалось ранее в Тульской, Брянской и Орловской областях России.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пока еще не получила от действующей американской администрации разрешение наносить удары вглубь России поставляемым Киеву западным оружием.