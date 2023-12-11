США призвали Израиль закончить наземную операцию в Газе до конца года
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У Израиля есть всего несколько недель, чтобы завершить наземную операцию в секторе Газа, пишет The Economist.
По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль призвал Тель-Авив завершить конфликт до конца текущего года.
В Вашингтоне недовольны тем, что что операция Армии обороны Израиля в Газе затягивается. Хотя официально ни в США, ни в Израиле не назвали дедлайн, до которого военные действия должны закончиться.
Израиль пытается создать впечатление, что палестинское сопротивление рушится и что он контролирует обширную территорию. Военные подняли израильский флаг на площади Палестины в Газе и зажгли ханукальные свечи в нескольких местах боевых действий. Но это еще не та «картина победы», которую израильские граждане требуют от своих лидеров, отмечает издание.
У движения ХАМАС еще достаточно боевиков, чтобы устраивать засады на израильских военных. Кроме того, ХАМАС продолжает удерживать 130 заложников.
«Израильские генералы с самого начала войны говорили, что для уничтожения этой сети потребуются месяцы кропотливых операций с участием солдат на земле. Спустя два с лишним месяца они все еще прогнозируют многомесячный труд. Но у них может не быть времени. Число погибших мирных жителей уже лишило международную поддержку израильского наступления. Теперь колеблется и Америка, его незаменимый союзник», – говорится в публикации.