США призвали Израиль закончить наземную операцию в Газе до конца года

У Израиля есть всего несколько недель, чтобы завершить наземную операцию в секторе Газа, пишет The Economist.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль призвал Тель-Авив завершить конфликт до конца текущего года.

В Вашингтоне недовольны тем, что что операция Армии обороны Израиля в Газе затягивается. Хотя официально ни в США, ни в Израиле не назвали дедлайн, до которого военные действия должны закончиться.

Израиль пытается создать впечатление, что палестинское сопротивление рушится и что он контролирует обширную территорию. Военные подняли израильский флаг на площади Палестины в Газе и зажгли ханукальные свечи в нескольких местах боевых действий. Но это еще не та «картина победы», которую израильские граждане требуют от своих лидеров, отмечает издание.

У движения ХАМАС еще достаточно боевиков, чтобы устраивать засады на израильских военных. Кроме того, ХАМАС продолжает удерживать 130 заложников.