США просят у Израиля разрешение на передачу Украине систем ПВО «Железный купол»

Сенаторы отметили в своем обращении, что одна батарея такой системы ПВО сможет защитить от атак около 150 кв. км площади Украины.

Американцы акцентируют внимание, что они просят разрешения отправить партию «Железного купола» из собственных запасов, купленных у Израиля, при этом не требуют от них отправки своих батарей. Сенаторы оперируют тем, что эти комплексы помогут защитить народ Украины.

Также они напомнили, что в распоряжении США есть две батареи комплекса «Железный купол». На одной из них совсем недавно было установлено новое оборудование и она полностью готова к действию. Также в ближайшее время завершится обновление второй батареи.

Кроме того, сенаторы в случае отказа Израиля, призвали рассмотреть альтернативные способы помочь Украине.