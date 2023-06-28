Стадо коров «захватило» населенный пункт в Приморье

Целое стадо парнокопытных животных самостоятельно пасется в пгт. Славянка. Приморских коров совершенно не заботит соседство с людьми, но жители населенного пункта относятся к буренкам с опаской, сообщает vostokmedia.com .

Очевидцы отмечают, что ни одну из коров не беспокоят проходящие мимо люди. Животные беззаботно разгуливают своим стадом рядом магазинами, игровыми площадками для детей и даже у жилых домов. При этом стараются вытеснить людей подальше от себя.

Местные жители избегают близкого контакта с коровами, стараются обходить их стороной, опасаясь нападения. Некоторым людям даже приходится менять привычные маршруты, чтобы избежать столкновения со стадом.