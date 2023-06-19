Стали известны новые методы борьбы с контрафактом в интернет-магазинах

Центр изучения потребительского поведения Роскачества опросил россиян, согласно исследованиям 46% респондентов придерживаются мнения, что на площадках интернет-магазинов распространён фальсификат и зачастую контрафакт. Глава Роскачества Максим Протасов в рамках ПМЭФ сообщил, что в России для борьбы с подобной продукцией создан национальный стандарт, интернет-издание «Абзац» .

Протасов отметил, что с целью исключения нелегальных товаров на маркетплейсах, разработан специальный реестр доверенных онлайн-ретейлеров. По словам главы Роскачества, это позволит присутствовать на торговых площадках в Сети только тем продавцам, чьи товары были испытаны в аккредитованной лаборатории, и у кого есть все необходимые сертификаты, подтверждающие качество продукции.

Максим Протасов также отметил, что данная система работы уже запущена. В данный момент специалисты работают над расширением количества показателей для вхождения в реестр.

Источник сообщает, что по мнению руководителя Роскачества, подобные меры позволят сократить количество контрафактных товаров на российском рынке.