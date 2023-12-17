Стали известны подробности убийства заложников израильскими солдатами

В Газе солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) расстреляли заложников с белым флагом, решив, что их заманивают в ловушку, сообщает The Sunday Times.

Израильские солдаты открыли огонь по трем заложникам, которые находились в здании, на стене которого было написано на английском SOS и «Помогите, трое заложников».

Один из офицеров ЦАХАЛ рассказал, что трагическая ошибка произошла из-за того, что ранее боевики движения ХАМАС неоднократно использовали гражданское население для заманивания израильских солдат в ловушку.

Этот инцидент еще более ослабил веру в заявления ЦАХАЛ о принятии всех мер предосторожности, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил по поводу случившегося, что его «сердце разбито».