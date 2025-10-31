Столкновение на мосту: четыре человека погибли в массовой аварии с трамваем и маршрутками в Туле

В Туле произошло крупное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Авария произошла на Пролетарском мосту утром, 31 октября. Там столкнулись трамвай, две маршрутки и легковой автомобиль.

По информации главы региона, в результате инцидента пострадали 20 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия выехали экстренные службы, включая специалистов скорой медицинской помощи, полицию и спасателей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дорожное движение на участке, где произошло ДТП, временно ограничено. Власти и правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Амурской области четыре человека погибли в ДТП при столкновении легковушки с грузовиком. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии.