Страшный пожар случился в Республике Карелия

Пламя охватило и уничтожило несколько объектов, среди которых оказалось три дома, сообщает karelinform.ru .

В минувший понедельник случился жуткий пожар селе Гридино Кемского района. На ликвидацию возгорания прибыли сотрудники противопожарной службы практически со всего Карельского берега. Ограничить пламя удалось только спустя четыре часа работы спасателей.

Глава администрации района Светлана Долинина отметила, что в результате происшествия никто не пострадал. Из-за пожара уничтожены три дома, две хозяйственные постройки и баня.

Долинина также подчеркнула, что действия огнеборцев помогли избежать дальнейшего распространения пламени.