Стройка в Нижнем Новгороде чуть не завершилась страшной трагедией

В Нижнем Новгороде идут работы по возведению новой школы. На площадке, где скоро появится учебное заведение, рухнул строительный кран, сообщает newsnn.ru .

ЧП произошло сегодня на строительной площадке, находящейся на Украинской улице. В ходе работ кран упал на песок. Причина происшествия неизвестна.

Корпорация развития Нижегородской области отметила, что ни пострадавших, ни разрушений в результате инцидента нет. Сейчас подрядчик устанавливает причины падения техники.

Ранее на другой строительной площадке произошла жуткая трагедия. Арматурщик погиб на стройплощадке Ледовой арены. Там в ходе проведения работ машинист башенного крана передвигал бетонную плиту и задел одного из рабочих, что привело к смерти мужчины.