Суд в Москве приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об армии

Столичный суд приговорил детского врача Надежду Буянову к 5,5 годам лишения свободы. Ей в вину вменили распространение фейков о российской армии. Об этом сообщило РИА Новости.

Буянова получила широкую известность после того, как к ней на прием пришла женщина с сыном. Педиатр с насмешкой заявила, что глава семейства, погибший в зоне СВО, был законной целью для украинских военных. После этого на нее было возбуждено уголовное дело.

«Буяновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил журналист из зала суда.

Изначально врачу запрашивали шесть лет лишения свободы, а вдобавок к этому запрет на пять лет на администрирование сайтов в интернете. Тушинский суд города Москвы счел возможным немного смягчить свой приговор.