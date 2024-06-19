Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на Захарченко и убийстве «Моторолы»

Южный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола», сообщает «Интерфакс» из зала суда.

Суд приговорил к пожизненному заключению Александра Погорелова с отбыванием наказания в колонии особого режима. 17 лет получил его подельник Артем Ена, 13 лет — Василий Чурилов, 12 лет — Александр Тимошенко.

Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Комбат «Спарты» Арсен Павлов воевал в ДНР с 2014 года. 16 октября 2016 года он погиб после взрыва в лифте своего дома в Донецке.

Погорелов признал, что принимал участие в осуществлении этих терактов против культовых фигур ДНР. Он заявил, что был завербован СБУ и действовал в качестве агента украинской спецслужбы.