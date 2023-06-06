Свыше 650 километров просек расчистили в лесах Подмосковья

Более 650 километров просек прочистили в лесах Подмосковья в целях предотвращения распространения природных пожаров.

Просеки также предназначены для проезда специализированной техники к местам тушения лесных пожаров, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза региона.

Больше всего километров просек прочистили в Шатурском, Луховицком и Клинском лесничествах, уточнил Филимонов. Он подчеркнул, что при плане в 421,99 километра работы выполнены на участке в 654,47 километра.

Как отметили в областном Комитете лесного хозяйства, работы по противопожарному обустройству лесов региона проводятся силами «Центрлесхоза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что при возгорании в лесах каждая минута имеет определяющее значение.