Свыше 70 тысяч жителей Подмосковья изучили правила цифровой безопасности на региональном портале

Порядка семидесяти тысяч человек посетили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портал за полгода. Об этом сообщила пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Чаще всего жители региона изучали тему «Надежные пароли», уточнили в ведомстве. На втором месте по популярности — «Защита мобильных устройств», на третьем — «Опасность фишинга».

Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, за первые два месяца цифровым сервисом воспользовались шесть тысяч человек, за последующие четыре месяца — 64 тысячи.

Глава ведомства подчеркнула, что интернетом пользуются не только молодые люди, но и старшее поколение, именно поэтому в цифровой сервис добавили новый блок «Как стать киберграмотным в опытном возрасте». Там представлены советы для защиты от мошенников.

В областном Мингосуправления напомнили, что раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» находится в меню «Сервисы» на регпортале. Для того, чтобы изучить опубликованную в разделе информацию, не требуется авторизация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работу по цифровизации услуг для бизнеса.