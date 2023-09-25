Свыше ста открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с начала сентября

В Подмосковье с начала текущего месяца для школьников провели уже более ста открытых уроков по безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Занятия проводятся во всех образовательных учреждениях области. Ребятам рассказывают, как вести себя на платформах станций, правильно пересекать пути. Все желающие могут задать вопросы.

В Подмосковье с целью снижения смертности на железной дороге строятся пешеходные переходы, устраняются несанкционированные подходы к путям, оборудуется видеонаблюдение, проводятся профилактические рейды, организуются дежурства волонтеров.

В министерстве призвали родителей также проводить с детьми беседы на тему безопасности на железной дороге.