Тарас Ефимов передал маскировочные сети супруге бойца для отправки в зону СВО

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов вместе с волонтером Максимом Клемешовым передал маскировочные сети супруге мобилизованного из Балашихи Ольге для дальнейшей отправки их на передовую. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Отмечается, что просьба об оказании помощи поступила во время очередной встречи с региональным депутатом. Тарас Ефимов рассказал, что он курирует 34 семьи участников специальной военной операции в Балашихе и Реутове.

Ольга поблагодарила Тараса Ефимова и волонтеров за предоставленные маскировочные сети. По ее словам, ребята сняли «зимние сети» и, конечно, многим не хватает летней маскировки.

«Я и еще несколько жен военнослужащих, регулярно бываем на новых территориях. Конечно, близко к фронту нас не пропускают, но наши ребята приезжают сами, чтобы забрать посылки, письма из дома, спецсредства», — рассказала женщина.

Тарас Ефимов попросил быть аккуратнее в таких поездках и попросил обязательно звонить, если потребуется помощь.