Times: Израиль готовит вторжение в Ливан
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Израильские военные разработали план вторжения в Южный Ливан, чтобы нанести удар по шиитской группировке «Хезболла», сообщает The Times.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет отбросить военизированные формирования «Хезболлы» к реке Литани, этот рубеж имеет символическое значение для обеих сторон.
После начала палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ и «Хезболла» обмениваются ракетными ударами, но в прямое боестолкновение предпочитают не вступать.
Издание считает, что намерения израильских военных приведут к дальнейшей эскалации конфликта.