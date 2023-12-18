Times: Израиль готовит вторжение в Ливан

Израильские военные разработали план вторжения в Южный Ливан, чтобы нанести удар по шиитской группировке «Хезболла», сообщает The Times.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет отбросить военизированные формирования «Хезболлы» к реке Литани, этот рубеж имеет символическое значение для обеих сторон.

После начала палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ и «Хезболла» обмениваются ракетными ударами, но в прямое боестолкновение предпочитают не вступать.

Издание считает, что намерения израильских военных приведут к дальнейшей эскалации конфликта.