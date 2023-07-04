Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на этой неделе

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

В пяти лесничествах — Дмитровском, Истринском, Бородинском, Волоколамском и Сергиево-Посадском — во вторник ожидается второй класс пожарной опасности.

В среду третий класс пожарной опасности так же ожидается на большей части региона, в четверг — на всей территории Московской области.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что накануне на землях лесного фонда не произошло ни одного пожара.

В ведомстве также сообщили, что в ближайшие дни воздух в регионе прогреется до 28 градусов тепла. Сегодня осадков не ожидается, а в ближайшие два дня возможны кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил в ЦУР работу системы оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров.