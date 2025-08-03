Труп женщины со следами насильственной смерти нашли в Балашихе

В Балашихе Московской области сотрудники МЧС в реке обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Об этом ведомство сообщило в официальном телеграм-канале.

Личность погибшей не установлена, правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев по данному инциденту. Уточняется, что тело вытащили из реки Черная у деревни Федурново.

По данным МЧС региона, за последние сутки в регионе произошло три происшествия на водных объектах. В Рузском округе на реке Озерна спасли мужчину, а в Электростали продолжается поиск тела утонувшего в Есинском пруду.

Параллельно пожарные подразделения за этот же период 32 раза выезжали на тушение возгораний. В результате пожаров один человек погиб, еще 70 были эвакуированы. На дорогах Подмосковья зафиксировано 7 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали 13.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили спустя четыре часа на озере в Приморье.