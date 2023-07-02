Ученый Сагалевич дал оценку предположению о роли микротрещин во взрыве на батискафе «Титан»

По словам заведующего лабораторией глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолия Сагалевича, батискаф «Титан», внутри которого произошел взрыв при погружении к «Титанику», был сооружен с применением материала, который не предназначен для циклических нагрузок. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что причиной взрыва стали не трещины, а углепластик, использованный для строения подводного аппарата, который вовсе непригоден для него. Причиной этого является то, что углепластик может легко разрушиться в порошок.

Напомним, что в середине июня батискаф «Титан» направился к обломкам «Титаника» в океане, а почти через два часа связь с ним прервалась.