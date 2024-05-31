Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после теракта в Crocus City Hall

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было заведено после трагедии, произошедшей в Crocus City Hall, передает АГН «Москва» со ссылкой на постановление Басманного районного суда столицы.

Как отмечается в документе, дело завели на неустановленных лиц по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России.

Теракт произошел в конце марта, когда в Красногорске должна была выступить группа «Пикник». Перед мероприятием несколько человек начали стрелять по зрителям. Жертвами стали более 140 человек.