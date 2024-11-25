Уголовное дело возбудили после драки подростков в Балашихе

Уголовное дело возбудили в Балашихе после того, как группа подростков избила двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

В одном из мессенджеров было опубликовано видео инцидента. Драка произошла в общественном месте. Несколько человек в возрасте до 18 лет избили двоих подростков.

По факту случившегося возбудили дело о хулиганстве. На данный момент специалисты изучили видеозапись и устанавливают личности участников конфликта.