Уголовное дело возбудили после массовой драки в Электростали

Уголовное дело было возбуждено после массовой драки в Электростали. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью. Инцидент произошел накануне, 27 августа.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Железнодорожной улице происходит драка. По предварительной информации, конфликт возник между двумя группами граждан.

В результате потасовки пострадали два человека. Их госпитализировали с ножевыми ранениями.

По данному факту завели дело о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все участники инцидента. Разыскиваются граждане, причастные к нанесению телесных повреждений двум пострадавшим.