Уголовное дело возбудили после ограбления женщины в магазине Красногорска
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Уголовное дело возбудили в Красногорске после того, как на местную жительницу напали неизвестные. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов города. На местную жительницу напала группа неустановленных мужчин. Злоумышленники причинили женщине множественные телесные повреждения, похитили драгоценности и разбили телефон.
Обстоятельства случившегося и личности нападавших устанавливаются.