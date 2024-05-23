Уголовное дело возбудили в Истре после пожара, в результате которого погибли шесть человек. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел рано утром в четверг в одном из частных домов в садовом товариществе «Снегирь» на территории деревни Падиково. В ходе ликвидации пожара в помещении были обнаружены тела шести человек, их личности устанавливаются.

Еще два человека выжили, их доставили в медучреждение для оказания всей необходимой помощи.

В ведомстве добавили, что площадь дома составляла 250 квадратных метров. Постройка не была газифицирована. Ее сдавали в аренду.