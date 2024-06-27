Уголовное дело возбудили в Красногорске после нападения мужчины на подростка

В Красногорске было возбуждено уголовное дело по факту нападения на подростка, сообщили в ГСУ СК России по региону. Инцидент произошел 25 июня в Нахабино.

По информации ведомства, на спортивной площадке в поселке произошел конфликт между двумя мужчинами и 10-летним мальчиком. В ходе него один из подозреваемых нанес ребенку удар по лицу, а второй начал ему угрожать.

По факту случившегося завели дело о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.