Уголовное дело завели на жителя Долгопрудного, застрелившего соседа
Фото: [ГСУ СК России по МО]
Уголовное дело было возбуждено после покушения на убийство жительницы Долгопрудного и убийства ее мужа. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.
Преступление было совершено 11 октября в лесу в микрорайоне Шереметьевский. Жительница в возрасте 40 лет и ее супруг находились на тропинке, когда в них несколько раз выстрелил их сосед в возрасте 52 лет.
В результате муж женщины скончался на месте. Сама жительница была ранена в ногу, но смогла скрыться в лесу. Впоследствии ее госпитализировали.
При осмотре места преступления было найдено тело потерпевшего и тело нападавшего с огнестрельным ранением головы.
Согласно одной из версий, мужчина напал на соседей из-за конфликта по поводу места на парковке.