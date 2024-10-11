Уголовное дело завели на жителя Долгопрудного, застрелившего соседа

Уголовное дело было возбуждено после покушения на убийство жительницы Долгопрудного и убийства ее мужа. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление было совершено 11 октября в лесу в микрорайоне Шереметьевский. Жительница в возрасте 40 лет и ее супруг находились на тропинке, когда в них несколько раз выстрелил их сосед в возрасте 52 лет.

В результате муж женщины скончался на месте. Сама жительница была ранена в ногу, но смогла скрыться в лесу. Впоследствии ее госпитализировали.

При осмотре места преступления было найдено тело потерпевшего и тело нападавшего с огнестрельным ранением головы.

Согласно одной из версий, мужчина напал на соседей из-за конфликта по поводу места на парковке.