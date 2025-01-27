Уголовное дело завели на жительницу Долгопрудного за мошенничество при получении субсидии

Уголовное дело завели на жительницу Долгопрудного, которая мошенническим путем получила свидетельство на соцвыплату в размере 3,9 млн руб. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Женщина решила получить жилищную субсидию и с этой целью подала в муниципальную администрацию заведомо ложные сведения об условиях проживания. В частности, она указала в документах, что вместе с ней и ее детьми проживает сестра с мужем. В действительности родственники злоумышленницы зарегистрированы в Турции.

В результате сотрудники администрации городского округа были введены в заблуждение, и мошенница получила свидетельство на получение социальной выплаты. Однако, распорядиться денежными средствами женщина не успела: преступный умысел пресекли правоохранительные органы.