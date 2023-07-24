На фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины, российские дроны «Ланцет» стали серьезной головной болью для солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Эти беспилотные летательные аппараты вызывают тревогу из-за своей высокой способности скрываться, делая их сложными для засечения и отслеживания.

Об этом американскому изданию The New York Times рассказали сами украинские военные. В отличие от типичных дронов, российские «Ланцеты» больше похожи на управляемые бомбы, что создает дополнительные опасения для украинских силовиков. Эти беспилотники обладают возможностью выполнять прецизионные удары и стратегические маневры, что значительно усложняет оборонительные меры противника.

Российские инновационные технологии создают новые вызовы для украинских военных, которые теперь сталкиваются с опасностью не только от традиционных вооружений, но и от современных дронов с применением уникальных тактик.