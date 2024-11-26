В Балашихе задержали двоих молодых людей, которые в 2022 году избили подростков

В Балашихе задержали двоих молодых людей, которые два года назад избили двоих подростков. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, в октябре 2022 года подозреваемые, будучи на тот момент несовершеннолетними, используя надуманные основания, избили двоих подростков.

Злоумышленников задержали. Сейчас им 18 и 19 лет. Оба — жители Балашихи. В ходе допроса один из них во всем сознался и раскаялся. Второй отказался давать показания. Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения.